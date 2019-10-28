Barış Pınarı Harekatı sırasında Resulayn bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşi sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun’un naaşı helallik alınması için Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi.

Cenaze törenine CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet katılım gösterdi. Cenazede yer alan CHP’nin çelengi bazı kişiler tarafından parçalandı. Yaşanan gerginlik sonrası polis müdahalede bulunarak gerekli önlemleri aldı.