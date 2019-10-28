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Dün 22:45 TSİ- Gündem G: Dün 22:51 TSİ

Meteoroloji uyardı: O güne dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kocaeli'de 31 Ekim Perşembe günü sağanak yağış etkili olacak.
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Yarın (salı) biraz puslu, çarşamba çok bulutlu hava hakim olacak. Perşembe günü sağanak yağış ve kuzeyli rüzgarla birlikte sıcaklık da düşecek. Cuma ve cumartesi ise, bulutlu hava hakim. En yüksek sıcaklıklar yarın (salı) ve çarşamba 21, perşembe 19, cuma 20, cumartesi 21 derece bekleniyor. Gece sıcaklıkları da 12-14 derece arası değişecek.

Dün 22:45 TSİ - Gündem

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