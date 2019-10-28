Meteoroloji uyardı: O güne dikkat!

Yarın (salı) biraz puslu, çarşamba çok bulutlu hava hakim olacak. Perşembe günü sağanak yağış ve kuzeyli rüzgarla birlikte sıcaklık da düşecek. Cuma ve cumartesi ise, bulutlu hava hakim. En yüksek sıcaklıklar yarın (salı) ve çarşamba 21, perşembe 19, cuma 20, cumartesi 21 derece bekleniyor. Gece sıcaklıkları da 12-14 derece arası değişecek.