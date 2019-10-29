Şırnak’ta görev yapan, aslen Vanlı olan ve ailesi Gölcük'te ikamet eden askerimiz Kamuran Albak Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Kuzey Irak’ta bulunuyordu. Albak, görev için girtiği Kuzey Irak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı haber şehidimizin Gölcük İhsaniye Mahallesindeki baba ocağında ailesine verildi. Şehidimizin eşinin ise İstanbul’da ikamet ettiği ve kendisine acı haberin İstanbul’da verildiği öğrenildi. Albak'ın cenazesinin düzenlenecek askeri törenin ardından Gölcük'te toprağa verileceği öğrenildi.
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Kara haber Gölcük’e düştü
Şırnak'ta görev yapan ve Barış Pınarı Harekatı nedeniyle gittiği Kuzey Irak'ta kalp krizi geçiren Gölcüklü askerimiz Kamuran Albak şehit oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz