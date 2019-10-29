Kara haber Gölcük’e düştü

Şırnak’ta görev yapan, aslen Vanlı olan ve ailesi Gölcük'te ikamet eden askerimiz Kamuran Albak Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Kuzey Irak’ta bulunuyordu. Albak, görev için girtiği Kuzey Irak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı haber şehidimizin Gölcük İhsaniye Mahallesindeki baba ocağında ailesine verildi. Şehidimizin eşinin ise İstanbul’da ikamet ettiği ve kendisine acı haberin İstanbul’da verildiği öğrenildi. Albak'ın cenazesinin düzenlenecek askeri törenin ardından Gölcük'te toprağa verileceği öğrenildi.