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Başkan Büyükakın, “Cumhuriyeti Coşkuyla Kutluyoruz”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yayınladığı bir mesajla hemşehrilerinin ve milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96’ncı yılını yayınladığı bir mesajla kutlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bütün hemşehrilerini tebrik etti. Büyükakın yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“96’ıncı yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Devletimizi onun gösterdiği yolda her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Cumhuriyetimizin 96’ncı yılında atalarımızın kanlarıyla suladıkları bu vatan topraklarında ülkemizin geldiği nokta göz kamaştırıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti, sosyal hak ve özgürlükler, demokrasi, teknoloji, askeri güç ve kasıtlı uluslararası sabotajlara rağmen ekonomik gücü ile her alanda dünyanın pek çok ülkesine ve özellikle de bulunduğu coğrafyaya örnek teşkil etmektedir. Bugün sınırlarının ötesinde çok başarılı operasyonlar düzenleyebilen Türkiye Cumhuriyeti, milleti ve devleti ile topyekûn bir olmuştur.

Tüm alanlarda olduğu gibi yerel yönetim anlamında da dünyaya örnek gösterilerek; kentlerimiz Avrupa şehirleri ile yarışır hale gelmiştir. Milletin özgür iradesinin yönetime yansıması, cumhuriyet ve demokrasimize sahip çıkmak her vatandaşımızın görevidir.

2023 ve 2071 hedeflerine doğru, cumhuriyetimizi bugün bulunduğumuz noktadan çok daha ileri bir seviyeye ulaştıracağız. Bu vesile ile bütün hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, daha nice bayramlara huzur, mutluluk ve sağlıkla ulaşmamızı dilerim” dedi.

 

Dün 22:00 TSİ - Siyaset

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