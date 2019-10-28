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Hürriyet'ten Cumhuriyet Bayramı mesajı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Hürriyet yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

Cumhuriyetimizin 96. Yıldönümünü büyük bir gurur içerinde kutladıklarını belirten Başkan Hürriyet, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'imizin 96. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ile kutluyoruz. Bu milletin canı pahasına, büyük fedakârlıklarla kurduğu Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmak hepimizin en önemli sorumluluğudur. Çünkü Cumhuriyet, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün teminatıdır. Bizlerde Cumhuriyetimizin 96. Kuruluş yıldönümünde Cumhuriyet coşkusunu en üst seviyede yaşatmak ve bu onuru, bu gururu gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine tüm halkımızla yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yürekten kutlar, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Darıcalı Tahsin Sarıtosun'a da Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diliyorum." dedi.

Dün 22:05 TSİ - Siyaset

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