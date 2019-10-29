ÇYDD İzmit’te Cumhuriyet ve Biz sergisini açtı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kocaeli Şubesi Cumhuriyet’in 96’yıncı yıl dönümü nedeniyle koordinatörlüğünü ÇYDD Kocaeli Şubesi Resim Atölyesi öğretmeni Filiz Kaya’nın üstlendiği küratörlüğünü ise fotoğraf sanatçısı Esat Yargıcı’nın üstlendiği sergiyi vatandaşların beğenisine sundu. Farklı disiplinlere mensup 76 adet serbest konulu eserin bulunduğu, 54 yetişkin sanatçı ve 20 çocuk katılımcı ile Cumhuriyet Parkı içi İzmit Belediyesi Sanat Galerisi’nde “Cumhuriyet ve Biz-5 Disiplinler Arası Karma Sergisi” bugün kurdele kesim töreniyle açıldı.

Açılışa ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Dilek Alp, Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık, çok sayıda STK ve vatandaş katılım gösterdi. Sergide çok sayıda özgün çalışma vatandaşların beğenisine sunulurken serginin 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında açık olacağı belirtildi.

“CUMHURİYET KOLAY KURULMADI”

Sergi öncesinde konuşma gerçekleştiren ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez,” 29 Ekim bizim için çok değerli. Onun için bir haftalık etkinlikle kutlamanın coşku ve mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük müze açılışında İzmit Belediye Başkanımıza ve valimize çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Cumhuriyet, uzun mücadelenin sonunda kazanılmış bir zaferdir ve biz Cumhuriyet’in değerlerinin kıymetini biliyoruz. Cumhuriyetin değerlerini saymakla bitiremeyiz. Çağdaş Yaşam, Cumhuriyetimizin değerli olan çağdaşlık konusunda çalışmalarını ara vermeden sürdürmektedir” dedi.

“ONLARA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ”

Sergi hakkında konuşan Dönmez, “Bugün Cumhuriyet’in değerlerinden olan sanata sahip çıkıyoruz ve bu 5’incisi olan açılışımızda İzmit Belediyesi ile paydaş olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bize laik ve demokratik Türkiye’yi kuran başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, yine göğsünü siper etmiş şehitlerimizi minnetle anıyorum. Onlara çok şey borçluyuz. Biz değerlerimize her zaman sahip çıkacağız. ÇYDD de 1989 yılında Cumhuriyeti korumak amacıyla kurulmuş, Kocaeli Şubemizi de 1994 yılında kurulmuştur. Kurucu üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bize çağdaşlık yolunda liderlik etmiş olan Prof. Dr. Türkan Saylan’ı minnet ve sevgiyle anıyoruz” şeklinde konuştu.