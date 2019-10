Sarıbay: Provokatörler gereken cezayı almalı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay bugün Darıca'daki şehit Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un cenazesinde gerçekleşen çirkin provokasyonla ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bugün partimizin tüm kademeleri ile katıldığımız şehidimiz Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un cenazesinde gerçekleşen çirkin provokasyonu kınıyoruz. Şehit cenazeleri üzerinden siyasi şov yapmaya çalışanların çabaları her zaman sonuçsuz kalacaktır. Vatan için can veren evlatlarımızın anısına; ailelerinin, yakınlarının onlara olan minnetlerini sunmak için gelen onlarca kişinin önünde saygısızlık yapan, milletimizin bölünmez birliğine gölge düşürmeye çalışan bu kişilerin bir an önce tespit edilmesi ve gereken cezanın verilmesi adına tüm yetkilileri göreve davet ediyorum"