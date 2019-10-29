İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir çöp evin temizliği yapıldı. Bir apartmanın zemin katından gelen, apartman sakinlerini ve bölge esnafını rahatsız eden kötü koku şikayetine belediye ekipleri müdahale etti. Vatandaşların şikâyeti üzerine sahibine ulaşılamayan ve ne amaçla kullanıldığı bilinmeyen evde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde Temizlik İşleri Müdürlüğü personel ve araçları tarafından temizlik yapıldı. Bir gün süren temizliğin ardından mahalle sakinleri İzmit Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.
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Belediye mahalleyi çöp evden kurtardı
İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi sakinlerinin şikâyeti üzerine, kötü kokular gelen apartman dairesinde temizlik gerçekleştirdi
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Yorumlar
(1 )
Nurettin ozturk - Bazı ilgilenilmesi gereken kimsesiz insanlar var aylarca yıllarca yıkanmamış temizlenmemis bu insanlarla da ilgilenilse,muhtarlar bu konuda biraz ilgili ve duyarlı olmalilar
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