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İzmit'te ağaçlar Nutuk açtı!

CHP İl Gençlik Kolları Örgütü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel Yürüyüş Yolu’na Atatürk’ün Nutuk kitabını astı.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla CHP İl Gençlik Kolları Örgütü, bu sabah erken saatlerde İzmit Yürüyüş Yolu’nu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabıyla donattı.İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, “İl Gençlik Örgütümüzün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediği programlar kapsamında bu sabah İzmit’te Ağaçlar ‘Nutuk’ açtı. Saat 12.00 itibariyle Yürüyüş Yolundaki Etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.

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