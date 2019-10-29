Minik Semih hayatını kaybetti

Zonguldak'a bağlı Taşçılı Köyü’nde yaşayan Halil ve Nesrin Uslu çifti, yıllar önce gurbete çalışmaya gitti. 5 çocuklarından en küçük olan oğulları Semih Miraç'ın 4 yaşında ilik kanseri olduğunu öğrendiler. Uygun ilik arayışına düşen aile Semih Miraç'ın ablasının dokusu yüzde yüz uyunca ameliyat gerçekleşti. Minik bedeni daha 4 yaşındayken kanserle tanışan Semih Miraç, Ocak ayında ameliyat oldu.
TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTULAMADI
Sonrasında sürekli kontrol altında tutulan küçük Semih yaklaşık 9 ay sonra Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kontrolleri sırasında fenalaştığı fark edilince hemen yoğun bakım ünitesine alındı. 5 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Semih Miraç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı. Uslu ailesi, evlatlarının ölümü ile yıkıldı. Yapılan işlemlerin ardından küçük Semih Miraç köyüne getirilerek kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz