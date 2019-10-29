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Minik Semih hayatını kaybetti

Zonguldak'ta yaşayan 8 yaşındaki Semih Miraç, ilik kanseri sebebiyle tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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Zonguldak'a bağlı Taşçılı Köyü’nde yaşayan Halil ve Nesrin Uslu çifti, yıllar önce gurbete çalışmaya gitti. 5 çocuklarından en küçük olan oğulları Semih Miraç'ın 4 yaşında ilik kanseri olduğunu öğrendiler. Uygun ilik arayışına düşen aile Semih Miraç'ın ablasının dokusu yüzde yüz uyunca ameliyat gerçekleşti. Minik bedeni daha 4 yaşındayken kanserle tanışan Semih Miraç, Ocak ayında ameliyat oldu.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTULAMADI

Sonrasında sürekli kontrol altında tutulan küçük Semih yaklaşık 9 ay sonra Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kontrolleri sırasında fenalaştığı fark edilince hemen yoğun bakım ünitesine alındı. 5 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Semih Miraç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı. Uslu ailesi, evlatlarının ölümü ile yıkıldı. Yapılan işlemlerin ardından küçük Semih Miraç köyüne getirilerek kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi.

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