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Kazak Büyükelçi, KOTO’nun Atatürk Sergisi’ne hayran kaldı

Kocaeli Ticaret Odası’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak Oda binasında hazırlamış olduğu Atatürk Fotoğrafları Sergisi’ni gezen Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Ata’nın fotoğraflarına hayran kaldı. Büyükelçi Saparbekuly’nin anı defterine düştüğü anekdotlar ise duygulandırdı
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Kocaeli Ticaret Odası, yeni döneme giren Kazakistan’ın Kocaelili iş insanlarına sunduğu yatırım ve iş fırsatlarını anlatmak üzere Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’i ilimizde ağırladı. Toplantı öncesi, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcıları Alp Kayalar, Hüseyin Avni Aslan, Meclis Katip Üyesi Sema Kalafat, Yönetim Kurulu Üyeleri; İbrahim Atalay, Mehmet Akif Şen, Yusuf Ziya Uludüz, Yusuf Erenkaya, Ömer Efe ile birlikte KOTO’nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak açtığı, Atatürk Fotoğraf Sergisi’ni gezen Büyükelçi Saparbekuly, Ata’nın birçoğu İzmit’te çekilmiş fotoğraflarını inceleyerek, hikayeleri hakkında kapsamlı bilgi aldı.

DÜNYA İÇİN BİR ŞANS…

Ata’nın sadece Türkiye için değil, tüm dünya için bir şans olduğunu ifade eden Büyükelçi Saparbekuly’nin anı defterine düştüğü anekdotlar da duygulandırdı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve yad ediyoruz. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullanan Büyükelçi Saparbekuly, tüm vatandaşların 30 Ekim 2019 mesai saati bitimine kadar ziyarete açık olacak sergiyi gezmeye davet etti. Büyükelçi Saparbekuly’e KOTO programında, KOÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Eren, Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı Türkiye Temsilcisi Nuriddin Amankul da eşlik etti.

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