Engin Korukır’a teşekkür edilecek

Elde edilen bilgilere göre dün gece 1 sularında Körfez’deki Brunga Tesisleri’ne giden yardımcı teknik adamlardan Turan Kaynar’ın eşyalarını topladığı ve kimi çalışanlarla helalleştiği öğrenildi. Yine yardımcılardan Faruk Sarman’ın da yakın çevresine “Bıraktık” dediği belirtildi.
FARK 5’E ÇIKMIŞTI
Son oynanan ve 1-0 kaybedilen Karşıyaka maçının ardından lider Erokspor ile arasındaki puan farkı 5’e çıkan Kocaelispor’da Korukır, yenilgilerin yanında oyun olarak da takıma dokunamadı ve Kozan maçı dışındaki tüm mücadelelerde Yeşil Siyahlılar rahat bir futbol izleyemedi.
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Yorumlar
(1 )
Seyfullah Kaya - faruk Sarman neyi bekliyor daha... iş bitti, kalması ayıptır. Kankası üzülmez başkana mı güveniyor. Engin Korukır da bu işi kıvıramadı. ona ve ekibine başarılar diliyorum.
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