Kullar’da ‘SON’

Kullarspor yönetim kurulu, teknik heyet ile yolları ayırdı. BAL temsilcimiz İzmir7e sahasında 3-2 yenilince epki lamıştı. Yönetim şu açıklamayı yaptı: Bu akşam (pazartesi) Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda oy birliği ile alınan karar gereği A Takım Teknik Sorumlusu Murat Son ve A takım Antrenörü Enis Çolak ile yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze yapmış oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.
-KULLARSPOR YÖNETİM KURULU-
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Yorumlar
(2 )
Sporsever - Mutlu “SON”.?? Kullar Bir yılandan kurtuldu
Seyfullah Kaya - faruk Sarman neyi bekliyor daha... iş bitti, kalması ayıptır. Kankası üzülmez başkana mı güveniyor. Engin Korukır da bu işi kıvıramadı. ona ve ekibine başarılar diliyorum.
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