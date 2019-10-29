Kullar’da ‘SON’

Kullarspor yönetim kurulu, teknik heyet ile yolları ayırdı. BAL temsilcimiz İzmir7e sahasında 3-2 yenilince epki lamıştı. Yönetim şu açıklamayı yaptı: Bu akşam (pazartesi) Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda oy birliği ile alınan karar gereği A Takım Teknik Sorumlusu Murat Son ve A takım Antrenörü Enis Çolak ile yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze yapmış oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

-KULLARSPOR YÖNETİM KURULU-