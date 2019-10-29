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Kullar’da ‘SON’

Kullarspor yönetim kurulu, teknik heyet ile yolları ayırdı. BAL temsilcimiz İzmir'e sahasında 3-2 yenilince tepki almıştı.
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Kullarspor yönetim kurulu, teknik heyet ile yolları ayırdı. BAL temsilcimiz İzmir7e sahasında 3-2 yenilince epki lamıştı. Yönetim şu açıklamayı yaptı: Bu akşam (pazartesi) Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda oy birliği ile alınan karar gereği A Takım Teknik Sorumlusu Murat Son ve A takım Antrenörü Enis Çolak ile yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze yapmış oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

-KULLARSPOR YÖNETİM KURULU-

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Yorumlar

(2)
02

Sporsever - Mutlu “SON”.?? Kullar Bir yılandan kurtuldu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ekim 15:17
01

Seyfullah Kaya - faruk Sarman neyi bekliyor daha... iş bitti, kalması ayıptır. Kankası üzülmez başkana mı güveniyor. Engin Korukır da bu işi kıvıramadı. ona ve ekibine başarılar diliyorum.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Ekim 10:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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