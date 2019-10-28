Kocaeli’yi turizm kentleri arasında ilk 5’e sokacağız.

Kocaeli İl Kültür Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen’in de bulunduğu toplantıya Kocaeli Otel ve Turistik Tesis İşletmecileri Derneği Başkanı Saadettin Acar, Dernek Başkan Yrd. Cihan Emeksiz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, , Welbourne Otel Sahibi Haluk Ulusoy, İmeak Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Dr. Kürşat Bal, Emex Otel sahibi Cihan Emeksiz,Köseköy Riva’da Otel İşletmecisi Ümit Pekdemir ve eşi Deniz Pekdemir, Weshotel ve Teona Otel İşletmecisi Yasin İnanöz ve İşletme Müdürü Güliz Yavuz, Kozluca Otel sahibi Recep Kozluca ve işletme Müdürü Cengiz Ersoy, Workinn Otel Genel Müdürü Ertürk Görman, Kıvanç Otel sahibi Serkan Öztürk, Yuvacık Mavi Kayalar Otel sahibi Hüseyin Erdem, Yuvacık Karaaslan Tesisleri sahibi Hüseyin Karaaslan, Eraslan Tatil Köyü sahibi Hasan Eraslan , Ogzala Çiftliği sahibi Erhan Saranoğlu, Motali Life Otel Müdürü Filiz Acar katıldı.

ŞEHİTLERİMİZ UNUTULMADI

Toplantıda ilk konuşmayı yapan KOTİD Başkanı Sadettin Acar; “Öncelikle dernek olarak Barış Pınarı Harekâtı’nda hayatını kaybeden Darıca’daki şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ülkemize başsağlığı diliyoruz. Allah ordumuzu muvaffak eylesin ve askerimizi korusun. Ayrıca Cumhuriyeti’mizin 96. yılındayız. Bu büyük zaferimizi yürekten kutluyor, Atamızı rahmetle ve sevgiyle anıyorum” dedi.

“İLİMİZ 13 BİN YATAK KAPASİTELİ”

Derneğin kuruluş amaçlarını ifade eden KOTİD Başkanı Acar; 13 bin yatak kapasiteli bir ilimiz var. İlimizde sadece sanayi bulunmuyor. İzmit Körfezi, 50 km sonra Karadeniz, Sapanca Gölü, Kartepe ve tarihi güzelliklerimiz de var. Kocaeli çok daha iyi bir yerde olmalıdır. Doğal güzelliklerimize sahip çıkmalıyız. Biz bu kentte turistik tesis işletmeciliği yapan insanlarız. Birlikten kuvvet doğar zihniyetiyle, geç bile kalınan bu derneği kurduk. Bundan sonra da Gebze Bölgesi ve diğer bölgelerimizle de görüşerek üye sayımızı arttıracağız. Ankara’dan da destek olarak ilde yaşadığımız sorunlara çözüm bulmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“YEREL YÖNETİMLER BİZE UCUBE GİBİ VERGİ KOYMUŞ”

Dernek kuruluş amaçlarını ve otelcilerin yaşadığı sorunları ifade eden Acar; “Otelciler olarak ciddi sorunlar yaşıyoruz. Yerel yönetimler, meclisi toplayarak atık vergisi adı altında ucube gibi bir vergi koymuş bize. Bizim zaten her şeyimiz kayıt altında. Gidip belediyeyle görüşüyorum, zaten çevre vergisi ödüyorum, bu atık vergisi nedir diyorum ve öğreniyorum ki bu vergiyi koyan yerel yönetimlerimizdeki meclis. İlgilendik ve yasal olarak böyle bir vergi koyma haklarının olmadığını da öğrendik. Peki bizden neden haksız yere vergi alınıyor. Bunun dışında da kimi otellerde de mükemmel alanlar var buralarda etkinlik düğün dernek yapılmasına izin verilmiyor. Bu da yaşadığımız bir başka sorundur. Pansiyon tarzı evlere de yerel yönetimler ruhsat veriyor. Kanunsuz bir şekilde bize gelen müşteriden, kanuna aykırı olan durumları biz kabul etmezken yerel yönetimler bunlara ruhsat veriyor. Derneğimizin çatısı altında bu sorunlara da çözüm bulmak için kurulduk. Sorunlarımızı Ankara’ya da taşıyarak çözmek istiyoruz. Dernek olarak deniz ve çevre kirliliğine karşı halkımızı bilinçlendirmek, turistik tesislerimizi ve doğal güzelliklerimizi tanıtarak Kocaeli’yi turizm alanında en iyi noktalara taşımak istiyoruz”ifadelerini kullandı.

YAMEN: BU DERNEK KENT GÜNDEMİNE DAMGA VURACAK

Kocaeli İl Kültür Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen ise; “Böyle bir kuruluşa zaten ihtiyaç vardı, hayırlı uğurlu olsun. Burada derneğimizin belirttiği amaçları biz de Kocaeli’de yapmak istiyoruz. Bu dernek yaptığı çalışmalarla kent gündemine damga vuracak.Burada emek vermiş tüm paydaşlarımızı kutluyorum. Otelcilerin sorunları bizi yakından ilgilendiriyor. Kentin turizm faaliyetlerini ön plana çıkarmalıyız. Burada derneğimiz büyük bir misyon üstleniyor Kocaeli’yi turizmde ilk 5’e sokacağız” dedi.

“TARİH TURİZMİNDE DE ÖNCÜYÜZ”

Kocaeli turizmini ön plana çıkarmak için Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası düzeyde master planlaması yaptığını ifade eden Yamen; “Kocaeli’de turizme uygun altyapımız var, tarihi güzelliklerimiz var. Bunların hepsini değerlendirerek en üst noktaya ulaştıracağız. Kocaeli’nin turist sayısı şu an az ama gelecekte çoğalacak. Burada tanıtım çok önemli. Turist gördüğü ilgiye ve güleryüze gider. Bunu arttırmamız gerekiyor. Kocaeli tarih turizminin de öncüsü. İstanbul parlak günlerini yaşamadan İzmit tarihe kaynaklık edecek sahnelere konu oldu. Fatih Sultan Mehmet Gebze’de vefat etti, bu alanları tarih turizmi yönünde çok iyi tanıtacak değerlendireceğiz. Bu dernek kentimizin turizmi adına atılmış çok büyük bir adımdır. Gebze’den başlayarak bir turizm rotası oluşturmak istiyoruz” dedi.

DERNEK YÖNETİM KURULU

Dernek Başkanı: Sadettin Acar

Dernek Başkan Yardımcısı : Cihan Emeksiz

Sekreter:Özge Ulugün

Sayman: Yasin İnanöz

Üyeler: Mehmet Özel, İlhan Akkurt, Hüseyin Karaaslan