İşte TOKİ'nin Kocaeli'de yaptığı konut sayısı

TOKİ Başkanlığından gelen yanıtlara göre son 10 yılda 538 bin 390 konut yapıldı, TOKİ’nin kuruluşundan bu yana inşa edilen konu sayısı 847 bin 954 oldu. TOKİ’nin son 10 yılda yaptığı konutlarda ilk sırayı 105 bin 814 konutla İstanbul aldı. Ankara’da 56 bin 470, Van’da 21 bin 823, Konya’da 13 bin 876, Gaziantep’te 13 bin 835, Kocaeli’de 10 bin 890 konut yapıldı. Sokağa çıkma yasakları döneminde birçok mahallesi yıkılan Şırnak’ta da 10 bin 587 konut yapıldı.

EN AZ TOKİ KONUTU YALOVA’DA

Son 10 yılda en az konut yapılan iller ise nüfusu en az olan iller oldu. Yalova’da 130, Sinop’ta 168, Kilis’te 288 ve Bayburt’ta 400 konut yapıldı. TOKİ’nin paylaştığı veriler arasında sel felaketi sonrası evleri yıkılan Pakistanlılar için yapılan 4 bin 627 afet konutu da yer aldı. TOKİ verilerine göre inşaatı devam eden toplam konut sayısı 82 bin 227. İstanbul’da tamamlanmayı bekleyen 11 bin 93, Ankara’da 9 bin 184, İzmir’de ise 2 bin 949 konut bulunuyor. Yozgat’ta 16, Şanlıurfa’da 59, Eskişehir’de 71, Batman’da ise 48 konutun yapımı sürüyor.

BORCU ÖDENMEYEN BİN 103 KONUTUN SATIŞI FESHEDİLDİ

Öte yandan TOKİ son 10 yıl içeresinde borcunu ödeyemediği için bin 103 konutun satışını feshetti. Birden fazla konut sahibi sayısını 2 bin 4 kişi olarak açıklayan TOKİ, kentsel dönüşüm projelerinde hak sahiplerine arsası veya dönüşüme tabi binaları karşılığında birden fazla konut verilebildiğini hatırlattı. Kuralı konut satışı sonrasında satılmayan konutlar için açık satış usulünün benimsendiğini ifade eden TOKİ bu yöntem nedeniyle kişilerin birden fazla konut alabildiğini belirtti. Karaca’ya yanıt veren TOKİ son 10 yıl içerisinde proje alanlarının yüzde 25’inin çevre düzenlemesi kapsamında olduğunu belirtti. TOKİ konut yapımının yanı sıra Millet Bahçesi projelerini de üstlendi. Buna göre 11 milyon 200 metrekare alan üzerinde Millet Bahçesi projeleri devam ediyor. Bu projelerin 375 bin metrekaresi tamamlandı.

‘MEMLEKETİ BETON ORMANINA ÇEVİRDİLER’

TOKİ’nin son 10 yılda hayata geçirdiği konut sayılarına dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Devletin barınma hakkı ve herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını sağlamaya yönelik, kamu yararını gözeten sosyal politikaların yerine şirket gibi hareket etmesinin, kamu görevlisi ilkeleriyle değil müteahhit mantığıyla hareket edilmesinin ülkeyi getirdiği durum ortada… TOKİ adeta bir inşaat şirketi gibi kâr ve rant uğruna konut işine soyundu. Her yeri tek tip, ihtiyaçları karşılamaktan uzak, kent adaletini yerle bir ederek memleketi beton ormanlarına çevirdiler” değerlendirmesini yaptı. Borcunu ödeyemediği için satışı fesih edilen konut sayısının bin 103 olduğunu hatırlatan Karaca, “Birilerine ayrıcalık tanınırken yoksul vatandaşlarımızın ev sahibi olma hayalleri üzerinden rant sağlanan bir yapılaşma zihniyeti; yoksulu daha da yoksullaştırırken, en temel haklardan olan barınma hakkından yoksun bıraktığı binlerce insanımızın hayalleriyle oynayarak yandaşları besliyor” dedi.

‘MİLLET BAHÇESİ ADI ALTINDA İNŞAATA DEVAM EDİYORLAR’

TOKİ’nin çevre düzenlemesine ayırdığı yüzde 25 orana da tepki gösteren Karaca, “Dikey yapılaşmanın yarattığı tahribatın geri dönüşü yok, ayrılan alan oranıyla betonlaşmanın açıklamasının gülünçlüğü ortada” ifadelerini kullandı. Millet Bahçesi projeleri kapsamında 11 milyon metrekare alanda projelerin başlamış olmasına ilişkin ise Karaca, “Çevre düzenlemesi, Millet Bahçesi adı altında inşaata devam ediyorlar. AK Parti iktidarının doğadan, çevreden anladığı yine inşaat, yine rant. Göz boyamaya çalışmalarla, yurttaşlarımızın katılım hakkı ve itirazlarını yok sayarak var olan yeşil alanlara yeşil alan adı altında yapılaşma yanlışında ısrar ediyorlar” diye konuştu.