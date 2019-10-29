Selanik Heyeti yola çıktı!

Siyasi parti temsilcilerinin beraber giderek bir ilke imza attığı ziyarete; Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk ve üyeleri,Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Uğur Işık, Demokratik Sol Parti İL Başkanı Halim Dedeoğlu, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Remzi Kaya, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, CHP İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Halil Dokuzlar, MHP İl Başkan Yardımcısı Sunay Gezer, Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız, Büyük Birlik Partisi eski başkanı Serhat Duyar katıldı. Şuanda Bulgaristan’da olan İyi Parti İl Başkan Yardımcısı Nusret Acur ise heyete Selanik’te eşlik edecek.

“BATI TRAKYA SAHİPSİZ DEĞİL”

Ziyarete giderken açıklama yapan BTTDD İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk; “ Biz zaten gitmek için plan yapıyorduk, Gümülcine Başkonsolosluğu’ndan bize davet geldi ve böyle bir organizasyonla gitmek istedik ve siyasi parti temsilcilerimizle görüştük. Cumhuriyet Bayramımız’da tüm siyasi parti temsilcilerimizle gitmek, büyük zaferimizi orada kutlamak bizim çok kıymetli. Bayram ziyareti, Atamızın doğduğu eve gitmek oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmamak tüm duygular bir arada bizim için. Güçlü bir kadroyla gidiyoruz. Orada kardeşlerimizin sorunlarını ve eksikliklerini de dinleyeceğiz. Cumhuriyet Resepsiyonu’nda olacağız. Cumhuriyet Bayramı’nda orada olmak çok anlamlı, çok heyecanlı ve mutluyuz. Batı Trakya’daki kardeşlerimiz yalnız değildir sahipsiz de değildir. Demek ki milli kimlik söz konusu olunca, siyasi parti temsilcileri aynı çatı altında toplanabiliyor. Çok güzel örnek bir davranış” ifadelerini kullandı.