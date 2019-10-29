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İMEAK DTO Kocaeli Şube Başkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

İMEAK DTO Kocaeli Şube Başkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
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İMEAK DTO Kocaeli Şube Başkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“Tek bir egemenlik var, o da milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır” diyen Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923’te bu sözünü dünyaya kabul ettirdi.
İstiklal Savaşı'nın Başkomutanı Gazi’nin 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı milli mücadele Cumhuriyetin ilanı ile nihai hedefine ulaştı.
Bu yüzden;
Milletin azim ve kararlılığı ile vücut bulan Cumhuriyet, milli egemenliktir, ulusun kendi gücüyle kurtardığı topraklarda bağımsızca yaşamasıdır.
Yüksek bir medeniyet olan Cumhuriyet, hürriyet, demokrasi, barış, laiklik ve milletimizin geleceğe emin adımlarla yürümesidir.
Bu sebeple 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın bizler için, Türk milleti için önemi büyüktür.
Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu 29 Ekim 1923’te kurulan Cumhuriyete borçlu olduğumuzu çok iyi biliyoruz.

Cumhuriyet Atatürk’ün de dediği gibi, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çabalamaktır.
Muasır medeniyetler, biz denizciler için de hedeftir.
Malum, Cumhuriyetle beraber Kabotaj Kanunu çıkmış, Cumhuriyetle beraber denizlerimizde ticaret hakkı bizlere verilmiştir.
Cumhuriyetle beraber Türkiye denizlerini kullanmış, denizcilik her anlamda gelişmiş, denizlerdeki ve denizcilikteki üretimle beraber Türk ekonomisi kalkınmıştır.
Bu noktada İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak biz de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekte, ülkemizin muasır medeniyetler çizgisine ulaşması için çabalamaktayız.
Üreterek, ihraç ederek, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile vizyonumuzu geliştirerek hedeflediğimiz noktaya ilerlemekteyiz.

Büyük Atatürk’ün şu sözü çok önemlidir:

“Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.”
Onun da dediği gibi:
“Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.”
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum.

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