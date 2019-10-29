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Kabadayıoğlu “Uygun’un iddiaları asılsızdır”

Körfez Belediyesi Genel Koordinatörü ve AK Parti Belediye Meclis üyesi Selahattin Kabadayıoğlu, CHP’li meclis üyesi Erkan Uygun’un iddialarına cevap verdi, “İddialar asılsızdır, oluşturulmak isten algı tamamen yanıltıcıdır” dedi
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Körfez Belediyesi CHP Meclis Üyesi Erkan Uygun’un sosyal medya üzerinde yayınladığı ve bazı internet haber sitelerinde yer alan “İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilmiş konu görüşülmeden, meclise geliyor” iddialarına Körfez Belediyesi Genel Koordinatörü ve AK Parti Belediye Meclis üyesi Selahattin Kabadayıoğlu cevap verdi. Kabadayıoğlu o iddia ile ilgili şu ifadelere yer verdi;

KENDİLERİ DE KOMİSYONDA

“Çarşamba günü toplanacak komisyon üyelerine konu ile ilgili sadece ‘bilgi amaçlı’ yazı gönderildiğini belirten Kabadayıoğlu, “Servis edilen imzalı evraklar, Ekim ayı meclisinin komisyona havalesi ile ilgili evraklardır. Komisyonun meclise sunduğu herhangi bir imzalı evrak söz konusu değildir. Olması da mümkün değildir, çünkü komisyonda muahalefet meclis üyeleri de yer almaktadır.

BİLGİ AMAÇLI BİR TASLAK

Erkan Uygun’un sosyal sosyal medyadan yayınladığı evraklar, meclis üyelerinin talebi sonrası gönderilen taslaklardır. Taslak komisyon üyeleri tarafından imzalandıktan sonra rapor haline gelir. Gönderilmiş olan evraklar tamamen taslak ve bilgi amaçlıdır.

OY BİRLİĞİ İLE KOMİSYONA GÖNDERDİK

01.10.2019 Ekim ayı meclis toplantısında, plan ve proje Müdürlüğü’nün, 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesine istinaden imar uygulaması ile alakalı ortak proje yapılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oy birliği ile İmar Ve Şehircilik Komisyonuna sevk edilmiştir.

YANILTICI ALGI OLUŞTURMAK İSTENİYOR

Meclisten 3 gün öncesine kadar komisyon toplantıları gerçekleştirilebilir. Bu konu da 30.10.2019 tarihinde (Çarşamba) saat 10.00 da toplanacak olan Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Komisyonunca görüşülecektir. Konu ile ilgili alınmış herhangi bir imzalı karar söz konusu değildir, oluşturulmak istenilen algı tamamen yanıltıcıdır” ifadelerine yer verildi.

Bugün 10:56 TSİ - Siyaset

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