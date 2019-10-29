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Şehidimizin cenaze bilgileri netleşti

Şehidin cenaze bilgileri netleşti Kuzey Irak’ta geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak, bugün toprağa verilecek
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Pençe-3 Harekatı'na katılan Piyade Teğmen Kamuran Ablak, dün görev yaptığı Irak'ın kuzeyinde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Teğmen Ablak, helikopterle bölgeden alınarak Şırnak'a getirildi. Kamuran Ablak, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın naaşı, ikindi namazını müteakiben Gölcük Çiftlik Mahallesi Hicret Camii’nden kaldırılacak ve Şehitler Mezarlığı’na defnedilecek.

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