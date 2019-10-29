Pençe-3 Harekatı'na katılan Piyade Teğmen Kamuran Ablak, dün görev yaptığı Irak'ın kuzeyinde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Teğmen Ablak, helikopterle bölgeden alınarak Şırnak'a getirildi. Kamuran Ablak, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın naaşı, ikindi namazını müteakiben Gölcük Çiftlik Mahallesi Hicret Camii’nden kaldırılacak ve Şehitler Mezarlığı’na defnedilecek.
Bugün 11:23 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:26 TSİ
Şehidimizin cenaze bilgileri netleşti
Şehidin cenaze bilgileri netleşti Kuzey Irak’ta geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak, bugün toprağa verilecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz