Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:58 TSİ- Gündem G: Bugün 13:55 TSİ

Vergi cezalarına yüzde 50 indirim!

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi cezalarının yüzde 50’ye varan indirimle ödenebileceğini duyurdu. İndirimden yararlanabilmek için, 30 gün içinde e-Devlet’ten başvuru yapmak gerekiyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Vergi mükelleflerinin kesilen vergi cezaları için dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep etme hakkı var. Çoğu kişi uzlaşma ve cezada indirim kısmının nasıl işlediğini bilmiyor. Bu yüzden Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflere rehber olacak bir broşür hazırladı. Broşürde vergi cezalarındaki indirime dikkat çekildi.

BAŞVURU SÜRESİNE DİKKAT

Mükelleflerin vergi cezalarında indirim talebi için 30 gün süre bulunuyor. Vergi ziyai cezası, usulsüzlük cezası  özel usulsüzlük cezası indirim kapsamında. Öte yandan, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen usulsüzlük cezalarına da indirim uygulanabiliyor. İndirimden, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçeyle başvurulması ve ihbarnamenin dava konusu yapılmamış olması şartıyla yararlanılıyor. İndirimden yararlanmak isteyen mükelleflerin interaktif vergi dairesi (ivd. gib.gov.tr) üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

NE KADAR İNDİRİM YAPILIYOR?

Vergi ziyaı cezasında; ilk defada yarısı, takibinde kesilenlerde üçte biri (yaklaşık yüzde 33’ü), usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının yarısı indirilir. Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa indirimden yararlanamaz.

Bugün 11:58 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Şehit ateşi Darıca’ya düştü mask
Şehit ateşi Darıca’ya düştü
27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda mask
27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda
Bu görüntü vatandaşı isyan ettirdi! mask
Bu görüntü vatandaşı isyan ettirdi!
Belediye başkanı işe geç gelenleri almadı! mask
Belediye başkanı işe geç gelenleri almadı!
Meteoroloji uyardı: O güne dikkat! mask
Meteoroloji uyardı: O güne dikkat!
Emekli zammı belli oldu mask
Emekli zammı belli oldu
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de denizin altında bulundu! mask
Kocaeli'de denizin altında bulundu!
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü mask
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü
27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda mask
27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda
Değiştirmek için son bir hafta! mask
Değiştirmek için son bir hafta!
Şehit ateşi Darıca’ya düştü mask
Şehit ateşi Darıca’ya düştü
Asker selamına tepki gösterdi! mask
Asker selamına tepki gösterdi!

GALERİ

Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor mask
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor
Vertigoya karşı tedbirinizi alın mask
Vertigoya karşı tedbirinizi alın
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor" mask
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor"
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün mask
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL