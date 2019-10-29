Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:10 TSİ- Gündem G: Bugün 12:31 TSİ

İsmail Küçükkaya’nın o sorusuna muhabir gözyaşlarına boğuldu

FOX'ta yayınlanan Çalar Saat programında, harekat bölgesindeki son durumu aktaran FOX muhabiri Öznur Aslan, İsmail Küçükkaya'nın Cumhuriyet Bayramı sorusunu yanıtlarken çok duygulandı. Öznur Aslan'ın gözyaşları içindeki yayını sırasında ekran başındakiler de duygulandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki son gelişmeleri takip eden FOX Haber ekibinden muhabir Öznur Aslan ve kameraman Ferhan Güler bu sabah İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında sınır hattındaki son durumu aktardı.

Muhabir Aslan’nın sözlerini bitirmesinin arsından operasyondaki askerlere selam söyleyen İsmail Küçükkaya, sınırda Cumhuriyet Bayramı’nın nasıl geçtiğini ve Öznur Aslan’ın çocukluğundaki Cumhuriyet Bayramlarını sordu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Öznur Aslan o anda çok duygulandı ve gözyaşları içinde canlı yayına devam etti. Ekran karşısındakileri de duygulandıran Aslan şunları söyledi; “Burada olmak biraz daha insana vatanın memleketinin kıymetini hissettiriyor. Çünkü şu kadar yakınımızdaki Suriye’de yaşanan olaylar ve bizim kıtalar ötesinden, binlerce kilometreden gelen devletlere karşı mücadelemiz var. İşte burada askerlerimizle polislerimizle beraber oldukça, onların fedakarlıklarını gördükçe duygulanıyorum. Hassas olduğum konulardan birisi.”

KÜÇÜKKAYA DA DUYGULANDI

Öznur Aslan’ı dinledikten sonra canlı yayınını noktalayan İsmail Küçükkaya’nın da çok duygulandığı görüldü. Küçükkaya, “Bir kaç sorum daha vardı, ama daha fazla ben de zorlamak istemedim. Öznur Aslan, yayının başında ‘ben buradan yayın yapıyorsam bu da Cumhuriyetin sayesinde’ demişti. Cumhuriyetin değerini bilelim” diye konuştu.

Bugün 12:10 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli'de denizin altında bulundu! mask
Kocaeli'de denizin altında bulundu!
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü mask
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü
Şehit ateşi Darıca’ya düştü mask
Şehit ateşi Darıca’ya düştü
Bu görüntü vatandaşı isyan ettirdi! mask
Bu görüntü vatandaşı isyan ettirdi!
Belediye başkanı işe geç gelenleri almadı! mask
Belediye başkanı işe geç gelenleri almadı!
Şoförlerden Büyükakın'a jet yanıt mask
Şoförlerden Büyükakın'a jet yanıt
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de denizin altında bulundu! mask
Kocaeli'de denizin altında bulundu!
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü mask
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü
27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda mask
27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda
Değiştirmek için son bir hafta! mask
Değiştirmek için son bir hafta!
Şehit ateşi Darıca’ya düştü mask
Şehit ateşi Darıca’ya düştü
Asker selamına tepki gösterdi! mask
Asker selamına tepki gösterdi!

GALERİ

8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor mask
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor
Vertigoya karşı tedbirinizi alın mask
Vertigoya karşı tedbirinizi alın
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor" mask
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor"
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün mask
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL