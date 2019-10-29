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Başiskele'de rekor denemesi yapılacak

Başiskele İskele Limanı’nda bugün saat 19.23’te Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapılacak
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Etkinlikte, noter huzurunda ve havai fişek atım uzmanı eşliğinde havai fişek gösterisi de yapılarak için rekor denemesi gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak tespit ile görsel şölenin süresi tutanaklara geçirilecek ve daha sonra rekorlar kitabına müracaat edilecek. Cumhuriyet Bayramı için rekor denemesi gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak tespit ile görsel şölenin süresi tutanaklara geçirilecek ve daha sonra rekorlar kitabına müracaat edilecek.

Etkinliğe öncülük eden Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı Mehmet Avcı, “Etkinliğimiz tüm halka açık olacak. Rekor denememiz için tüm izinler alındı ve halkımızı sahile bekliyoruz” dedi. Rekor denemesinde 1000 adet havai fişek atılması bekleniyor

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