Otomobil tır ve yolcu otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre D-100 Karayolundan İstanbul istikametine seyir halinde T.A. idaresindeki 41 EG 615 plakalı otomobil, İzmit Yenidoğan Mahallesi Çetin Emeç üst geçidi mevkisinde sağ şeritten orta şeride geçmek istediği sırada önce A.A’nın kullandığı 34 RIN 11 çekici plakalı TIR'ın sağ ön tamponuna, ardından da savrularak sol şeritte seyir halinde olan Ş.A’nın kullandığı 34 PBC 28 plakalı otobüsün ön kısmına çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil içerisinde sıkışan sürücü T.A. ile yanındaki S.A.’yı kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından 2 yaralı da İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikametinde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza nedeniyle inceleme başlattı.