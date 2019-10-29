Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:44 TSİ- Asayiş G: Bugün 15:08 TSİ

Otomobil tır ve yolcu otobüsüne çarptı: 2 yaralı

İzmit D-100 Karayolu Yenidoğan mevkisinde otomobilin TIR ve yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre D-100 Karayolundan İstanbul istikametine seyir halinde T.A. idaresindeki 41 EG 615 plakalı otomobil, İzmit Yenidoğan Mahallesi Çetin Emeç üst geçidi mevkisinde sağ şeritten orta şeride geçmek istediği sırada önce A.A’nın kullandığı 34 RIN 11 çekici plakalı TIR'ın sağ ön tamponuna, ardından da savrularak sol şeritte seyir halinde olan Ş.A’nın kullandığı 34 PBC 28 plakalı otobüsün ön kısmına çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil içerisinde sıkışan sürücü T.A. ile yanındaki S.A.’yı kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından 2 yaralı da İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikametinde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza nedeniyle inceleme başlattı.

Bugün 12:44 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Nazile Gönül hayatını kaybetti mask
Nazile Gönül hayatını kaybetti
İzmit'te feci olay! mask
İzmit'te feci olay!
Sinir krizi geçirip, cinsel organını kesti mask
Sinir krizi geçirip, cinsel organını kesti
Eşiyle tartıştı denize atladı! mask
Eşiyle tartıştı denize atladı!
Başiskele’de feci kaza: 1 yaralı mask
Başiskele’de feci kaza: 1 yaralı
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu mask
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de denizin altında bulundu! mask
Kocaeli'de denizin altında bulundu!
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü mask
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü
27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda mask
27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda
Değiştirmek için son bir hafta! mask
Değiştirmek için son bir hafta!
Şehit ateşi Darıca’ya düştü mask
Şehit ateşi Darıca’ya düştü
Asker selamına tepki gösterdi! mask
Asker selamına tepki gösterdi!

GALERİ

8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor mask
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor
Vertigoya karşı tedbirinizi alın mask
Vertigoya karşı tedbirinizi alın
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor" mask
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor"
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün mask
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL