Kocaeli’de 2 şehit 29 Ekim kutlamalarını durdurdu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ıncı yılı kutlamaları dün Atatürk Anıtı’na kent protokolü ve askeri erkanın çelenk sunumu ile başlamış ardından da Atatürk Müzesi sergisi açılmış ve kentin birçok noktasında kutlamalar gerçekleşmişti. Bugün, bayram sebebiyle Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Salonu’nda bayram tebriklerini kabul etti. Komutanlar, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, oda ve dernek başkanları ile STK’lar Vali Hüseyin Aksoy’un Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken, tebrik töreninin ardından Valilik Kompleksi önünde bulunan alanda Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni düzenlendi.

YOĞUN KATILIM

Tebrik kabul töreninin ardından Valilik Kompleksi önündeki tören gerçekleştirildi. Törene Vali Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy, AKP Milletvekilleri İlyas Şeker, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, CHP Milletvekili Haydar Akar Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet BaşsavcısıHabib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça,İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İlyas şeker,KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, daire ve kurum müdürleri, oda ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İPTAL EDİLDİ

Törende Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak tören aracında protokol ve vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Darıcalı Tahsin Sarıtosun Barış Pınarı Harekatı’nda, P. Tğm. Kamuran Ablak’ın ise Kuzey Irak’ta devam eden Pençe 3 harekatında arama-tarama görev sırasında kalp krizi geçirip şehit olması sebebiyle törenin dans ve gösteri kısımları iptal edildiği duyuruldu.Akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

“YAŞAM İRADEMİZİN BAYRAMI”

Ardından kürsüye gelen Vali Hüseyin Aksoy, “Kurtuluş destanın gururunu heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin 96. yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Cumhuriyet bayramımız kutlu osun. Her 29 Ekim bağımsızlık ve onurlu bir şekilde birlikte yaşam irademizin bayramıdır. 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatıp 29 Ekim 1923 tarihinde Türk milletinin karakterine en uygun idare cumhuriyettir diyerek bize emanet etmiştir cumhuriyeti. Anadolu toprakları en haksız işgaller uğramıştır. Haksızlığa karşı Gazi Mustafa Kemal önderliğinde milli mücadele hareketini başlatan Anadolu insanı kadını, erkeği, genç yaşlısıyla bir kahramanlık destanı yazmıştır” ifadelerinde bulundu.

“EN BÜYÜK ORTA PAYDA CUMHURİYETTİR”

“Cumhuriyetin ilanı Anadolu’da milli hakimiyet ve İstiklal mücadelesi, askeri ve siyasi platformlardakazanılmasını ve yeni devletin bu istikamet gelişimini ifade etmektedir” diyen Vali Aksoy “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü devletimizin temelini oluşturmaktadır. Dil din ırk mezhep coğrafya ayrımı olmaksızın herkesin etrafında kenetlenebileceği en büyük ortak payda cumhuriyettir. Cumhuriyetin kuruluş felsefesini temelinde muasır medeniyetlerinin üzerine çıkmak vardır. Bu süreçte demokratik bir huzur ortamının oluşturulması içinde gayret gösterilmektedir. 96 yıllık tarihi milleti nasıl zor şartlarda ayağa kalkmasını gösteren gelecek içinbize umut veren attığımız her adımda ders almamız gerektiğini bize göstermiştir” dedi.

“KANI VE CANIYLA GÖSTERMİŞTİR”

Aksoy son olarak, “Milletçe güven ve istikrar ortamını sağlayarak demokrasiye, kardeşliğe sahip çıkmak gerekiyor. Cumhuriyetin temel değerlerini en üst düzeyde tutmaya devam edeceğiz. Cum çağdaşlaşma hedefleri doğrultunsa ok daha büyük mesafeler kat edeceğiz. Türk milleti 29 Ekim 1923 tüm dünyaya millet iradesine hiçbir engelin konulmayacağını kanı ve canıyla göstermiştir. Ülkeler arasında amansız bir rekabetin yaşandığı günümüz dünyasında milletimiz 96 yıllık yaşamı bir başarı ve uygarlaşma öyküsü olmuştur. Sizlere düşen görev çalışmak, ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunmak ve iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmaktır. Sevgi saygı ortamında üstesinden gelinemeyecek bir durum yoktur” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR AYAKTA İZLEDİ

Aksoy’un konuşmasının ardından Nuh Çimento M.T.A.L. öğrencisi Rabia Umutlu ‘Senden öğrendik’ adlı şiir okudu. Ardından Kocaeli Büyükşehir belediyesi mehteran bölüğü Cumhuriyet Bayramı için çaldı. İzmit Lisesi öğrencisi Kaan Ersoy ‘Biz Cumhuriyetiz’ isimli şiiri okudu. Akabinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Korusu iki marş seslendirdi.Törende son olarak tüm okullar öğrencileri, öğretmenleriyle beraber askerler, polisler ve gösteri ekibi resmi geçitle il protokolünü selamladı. Protokol ve vatandaşlar geçiş törenini ayakta izledi.