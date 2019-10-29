Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimlerde yaşanan oy kaybı ve yeni parti hazırlıklarıyla ilgili partinin üye sayısının artırılması yönündeki talimatı üzerine çalışma yapan AKPyönetimi, partiye hem yeni üye kazandırmak hem de mevcut üyelerin partiye olan bağlılığını artırmak için formül arıyor

YENİ BİR ÜYELİK YAPISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre önce üye listelerinin güncellendiğini, ölümler ve diğer nedenlerle üye sayılarında 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu belirterek “İl, ilçe ve belde başkanlarımızın yeni üye kayıt işlemlerini aksatmadan sürdürmeleri önemlidir. Partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var” demişti. Erdoğan’ın “10 milyonun üzerinde” vurgusuna karşın Yargıtay’ın 1 Temmuz 2019 tarihli kayıtlarına göre AKP'nin son 1 yılda üye sayısı 10 milyon 719 bin 234’ten 9 milyon 931 bin 103’e düştü. Yargıtay’ın bu tarihten 2 ay sonra 6 Eylül 2019 tarihinde açıkladığı kayıtlara göre ise 56 bin daha üye kaybeden AKP'nin üye sayısı 9 milyon 874 bin 843 oldu. AKP yönetimi, yeni partilerin kurulmasıyla parti üyeliklerinden istifalar olabileceğini de hesaplayarak yeni bir üyelik yapısı kurulması üzerinde duruyor.

KOPMALAR ÖNLENECEK

AKP'li yöneticilerinden alınan bilgiye göre, üzerinde çalışılan formüllerden birinin çok küçük bir miktarda üye aidatı getirilmesi olduğu belirtiliyor. Şu anda üyelerden aidat alınmıyor. Çok cüzi bir miktar, örneğin 1 TL gibi bir miktar aidat getirilebilir. Burada maksat para almak değil, üyelerin partiye mensubiyet hissini güçlendirmek. Eğer böyle bir miktar getirilirse, üyeler aidat ödemesi için teşkilata gelerek aktini tazeleyecek. Eğer aidatını ödemezse o zaman orada bir sorun olduğunu görerek hemen müdahale etme şansı olacak. Teşkilatlarımız aidat ödemesi yapmayan üyelerle iletişime geçecek. Böylece üyelerin aidiyet hisleri kuvvetlendirilerek kopmalar önlenecek”

görüşünü dile getirdi.