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Kocaeli'de bugün ulaşım ücretsiz

29 Ekim Cumhuriyet bayramı sebebiyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği otobüsler, tramvay ve deniz otobüsleri bugün ücretsiz olacak.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında aldığı kent genelinde dini ve milli bayramlarda ulaşımın ücretsiz olması kararı nedeniyle bugün ulaşım ücretsiz olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kocaeli'de faaliyet gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Yalnızca Ulaşım Park bünyesindeki Hat 200, Hat 250, Hat 250 G, 250C, 800CK hatları ücretli olarak ulaşım sunacak.

Bugün 13:51 TSİ - Gündem

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