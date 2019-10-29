Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında aldığı kent genelinde dini ve milli bayramlarda ulaşımın ücretsiz olması kararı nedeniyle bugün ulaşım ücretsiz olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kocaeli'de faaliyet gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Yalnızca Ulaşım Park bünyesindeki Hat 200, Hat 250, Hat 250 G, 250C, 800CK hatları ücretli olarak ulaşım sunacak.
Bugün 13:51 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:56 TSİ
Kocaeli'de bugün ulaşım ücretsiz
29 Ekim Cumhuriyet bayramı sebebiyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği otobüsler, tramvay ve deniz otobüsleri bugün ücretsiz olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz