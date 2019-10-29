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3600 ek göstergede durum ne?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, '3600 ek göstergeye pozitif yaklaşımımız sürüyor. Arkadaşlarımız bu konuda çalışıyor. Zamanlamasını ilgili Bakan arkadaşımız açıklayacak ' dedi.
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 3600 ek gösterge ile ilgili soruya, "3600 Ek Gösterge pozitif yaklaşımdır. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız çalışıyorlar. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerimize bir düzenleme sözkonusu. Ekonomik disiplin içerisinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler de gözetilerek yapılmasıdır. Bu şekilde bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması sayın bakan tarafından açıklanacaktır. Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir, pozitif yaklaşım aynen sürmektedir." yanıtını verdi.

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Yorumlar

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Kamil - 3600 konusunda 2007 yılından beri çalışmalar devam ediyor ne bitmez çalışmaymış kendilerine geldiği zaman 1 günde zam yaparlar verdikleri cevap hep aynı "çalışmalar devam ediyor"

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