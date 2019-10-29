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Meclis Üyesi Mehmet Baştan oğlunu evlendirdi

CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Mehmet Baştan’ın oğlu Güven Baştan ile Belediye İş Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar’ın kızı Bahar Şar, mutluluğa “evet” dedi.
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İzmit’te Örnek fırının sahibi olan CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Mehmet Baştan’ın yakışıklı oğlu Güven Baştan ile Belediye İş Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar’ın kızı Bahar Şar, hayatını birleştirdi. Nikahın şahitliğini İzmit Belediye eski Başkanı Hikmet Erenkaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İl Başkan Yardımcısı Harun Yıldızlı, Belediye-İş Genel Merkez Yöneticisi Bayram Özkan yaptı. Antikkapı Restoran’da gerçekleştirilen törene, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit Belediye eski Başkanı Hikmet Erenkaya, CHP’li meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Balayını Nevşehir Kapadokya ardından Antalya’da yapacak olan genç çift, İzmit’te oturacak.

Bugün 14:05 TSİ - Yaşam

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