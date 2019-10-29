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Hurdacılar hafriyat sahasında ceset buldu

Körfez Tütünçiftlik Mahallesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait hafriyat döküm alanında erkek cesedi bulundu.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Körfez Tütünçiftlik Mahallesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait hafriyat döküm sahasında bir şahısın hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde isminin Abdullah Güner (54) olduğu öğrenilen şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından Güner’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Körfez Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Hafriyat döküm alanında yaklaşık 5 metrelik uçurumun ortasında bulunan Abdullah Güner’in yaklaşık 10 yıldır eşinden ayrı olduğu ve daha önce de nakliyatçılık yaptığı belirlenirken son zamanlarda ise kağıt toplayarak geçimini sağladığı bilgisine ulaşıldı. Şahısın ölüm nedeni tam olarak bilinmezken Güner’in nasıl öldüğü yapılacak olan otopsi sonucu netlik kazanacak.

Bugün 14:19 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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