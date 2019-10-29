Kocaeli TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan gün ortasını programını sunan spiker Gülcihan Bilgili, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle gittiği Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın haberini sunarken gözyaşlarını tutmadı. Spiker Gülcihan Bilgili’nin Gölcük’te lise döneminden sınıf arkadaşı olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın haberini “Sınıf arkadaşım Kamuran Ablak ruhun şaat olsun” diyerek tamamladı.
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Şehit arkadaşının haberini sunarken gözyaşlarına boğuldu
Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Teğmen Kamuran Albak’ın haberi Kocaeli’yi yasa boğdu. Lise arkadaşı Albak’ın şehit haberini Kocaeli TV ekranlarından duyuran spiker Gülcihan Bilgili gözyaşlarını tutamadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz