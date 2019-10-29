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Şehit olan lise arkadaşının haberini gözyaşları içinde sundu

Kuzey Irak’taki Pençe 3 Harekatı’nda arama ve tarama görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın lise arkadaşı olan televizyon kanalı spikeri, şehidin haberini gözyaşları içinde sundu.
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Kuzey Irak’taki Pençe 3 Harekatı’nda arama ve tarama görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın lise arkadaşı olan televizyon kanalı spikeri, şehidin haberini gözyaşları içinde sundu.
Kocaeli'de yayın yapan bir TV kanalı spikeri, şehit olan lise arkadaşının haberini gözyaşları içinde sundu. Kocaeli TV'de spikerlik yapan Gülcihan Bilgili, haber programı sırasında Kuzey Irak’taki Pençe 3 Harekatı’nda arama ve tarama görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın haberini sunarken zor anlar yaşadı. Gölcük'te Lise döneminde arkadaşı olan Ablak'ın haberini sunarken gözyaşlarını tutamayan Bilgili, “Sınıf arkadaşım Kamuran Ablak ruhun şad olsun” diyerek tamamladı.

ÇOK ZOR BİR DUYGU

Programda zor anlar yaşadığını anlatan Bilgili, "Kamuran Ablak liseden sınıf arkadaşımdı. 3-4 yıl boyunca aynı sınıftaydık. Sonrasında da birkaç kez görüşmüştük. Son derece iyi bir insandı. Sabah otobüsle işe giderken onun şehit haberini gördüm. Tüm haberler ondan bahsediyordu. Duyunca şoke oldum, otobüste bir süre kendime gelemedim. Kanalda öğle bültenlerini sunuyorum. Mecbur bu haberi verecektim. Haberi sunarken çok zorlandım. Bu çok zor bir duygu. Göz yaşlarımı tutamadım, ağladım. Şu anda da konuşmakta zorlanıyorum. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. İnanıyorum ki şu an çok iyi yerlerde." dedi.

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