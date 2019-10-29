Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım!

Kocaeli Ticaret Odası(KOTO) eski başkanı Halil İbrahim Keleş'in oğlu Ömer Keleş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Keleş yaptığı paylamışımda Cumhuriyet'in kurulduğu güne itafen “Zulmün küfrün Ve Batının hükümlerinin başlangıcının 96. yılı Efendiler” ifadeleri ile yorumladı. Ömer Keleşin bu paylaşımı görenleri hayrete düşürdü.