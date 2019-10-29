Kocaeli Ticaret Odası(KOTO) eski başkanı Halil İbrahim Keleş'in oğlu Ömer Keleş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Keleş yaptığı paylamışımda Cumhuriyet'in kurulduğu güne itafen “Zulmün küfrün Ve Batının hükümlerinin başlangıcının 96. yılı Efendiler” ifadeleri ile yorumladı. Ömer Keleşin bu paylaşımı görenleri hayrete düşürdü.
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Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım!
Kocaeli Ticaret Odası(KOTO) eski başkanı Halil İbrahim Keleş'in oğlu Ömer Keleş sosyal medya hesabından yaptığı “Zulmün küfrün başlangıcının 96. yılı” paylaşımıyla dikkat çekti.
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Yorumlar
(1 )
Kutag - Ya bırakıcaktın bunun geçmişini ingilizin yatagına sonra konuş diyeceksin lakin kervana yazık
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