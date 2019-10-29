Şehidin naaşı Kocaeli'ye geldi

Şırnak’ta görev yapan, aslen Vanlı olan ve ailesi Gölcük'te ikamet eden askerimiz Kamuran Albak, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Kuzey Irak’ta bulunuyordu. Albak, görev için gittiği Kuzey Irak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın cenazesi Cengiz Topel Havaalanı'nda Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy tarafından karşılandı
Ayrıca Cengiz Topel Havaalanındaki karşılamaya; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Eğitim ve Öğretim-Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, Kartepe Belediye Başkanı Av. Muhammet Mustafa Kocaman , Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü ve Askeri erkan, şehit ailesi ve şehit yakınları katıldılar.
GÖLCÜK'E UĞURLANDI
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, şehidin ailesine baş sağlığı dileğinde bulunarak acılarını paylaştı. Karşılamanın ardından şehidimiz Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın naaş-ı Gölcük’e son yolculuğuna uğurlanmak üzere dualarla gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz