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Şehidin naaşı Kocaeli'ye geldi

Şehidimiz Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın naaşı Hüseyin Aksoy tarafından Cengiz Topel Havalimanı'nda karşılandı
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Şırnak’ta görev yapan, aslen Vanlı olan ve ailesi Gölcük'te ikamet eden askerimiz Kamuran Albak, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Kuzey Irak’ta bulunuyordu. Albak, görev için gittiği Kuzey Irak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın cenazesi Cengiz Topel Havaalanı'nda Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy tarafından karşılandı

Ayrıca Cengiz Topel Havaalanındaki karşılamaya; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Eğitim ve Öğretim-Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, İl Emniyet  Müdürü VeysalTipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan,  Gölcük Belediye Başkanı  Av. Ali Yıldırım Sezer, Kartepe Belediye Başkanı Av. Muhammet Mustafa Kocaman , Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü ve Askeri erkan, şehit ailesi ve şehit yakınları katıldılar.

GÖLCÜK'E UĞURLANDI

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, şehidin ailesine baş sağlığı dileğinde bulunarak acılarını paylaştı. Karşılamanın ardından şehidimiz Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın naaş-ı Gölcük’e  son yolculuğuna uğurlanmak üzere dualarla gönderildi.

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