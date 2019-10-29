Sentetik saha alarmı!..

Kocaelispor, Alemdağ ile pazar günü deplasmanda oynayacağı maçı sentetik halı ile kaplı zeminde oynayacak. Futbolcuların adeta kabusu haline gelen sentetik sahada puan kaybetme alışkanlığı olan Yeşil Siyahlılar bu kötü istatistiğine son vermek istiyor. Bu sezon sentetik sahada Cizrespor 1-1 berabere kalan Kocaelispor, Büyükçekmece Tepecik’e de 2-1 mağlup olmuştu. Kocaelispor, Alemdağ maçı ile birlikte sezonun ilk yarısında Ağrı maçını sentetik zeminde oynanacak.

KOCAELİSPOR’UN BU SEZONKİ SENTETİK SAHA PERFORMANSI

Cizrespor - Kocaelispor: 1-1

Tepecikspor – Kocaelispor: 2-1

BU SEZON SENTETİK ZEMİNDE OYNANACAK DİĞER MAÇLAR

Alemdağ

Ağrıspor

Elazığ

Erokspor