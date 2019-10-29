İhsaniye siftah yaptı: 3-2

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Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Lig 2.Grup’ta mücadele eden İhsaniyespor, Ayvalıkgücü karşısında, üçüncü maçında lik galibiyetiyle tanıştı. İlk iki maçında 3-1’lik yenilgiler alan takım, üçüncü maçında deplasmanda 3-2 galip gelerek, toparlandı. Sezon başında pahalı transferleriyle dikkat çeken Merve Bayar yönetimindeki takım, sonunda galibiyete ulaşmanın sevincini Balıkesir’de böyle yaşadı.