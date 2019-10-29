Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Lig 2.Grup’ta mücadele eden İhsaniyespor, Ayvalıkgücü karşısında, üçüncü maçında lik galibiyetiyle tanıştı. İlk iki maçında 3-1’lik yenilgiler alan takım, üçüncü maçında deplasmanda 3-2 galip gelerek, toparlandı. Sezon başında pahalı transferleriyle dikkat çeken Merve Bayar yönetimindeki takım, sonunda galibiyete ulaşmanın sevincini Balıkesir’de böyle yaşadı.
Bugün 15:53 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:55 TSİ
İhsaniye siftah yaptı: 3-2
Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Lig 2.Grup’ta mücadele eden İhsaniyespor, Ayvalıkgücü karşısında, üçüncü maçında lik galibiyetiyle tanıştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz