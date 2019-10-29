Kocaelispor iyi bayramlar diler!

Kocaeli Stadı’nda oynadığı Erbaaspor maçını Yakup ve Süleyman’ın golleri ile 2-0 mağlup ederek lider Erokspor ile arasındaki puan farkını 3’e düşüren Kocaelispor’da Pazar günkü Alemdağ maçının hazırlıkları yüksek tempoda devam ediyor. Dün çift antrenman yapan Yeşil Siyahlılar gündüz kuvvet çalışırken akşam da oyun varyasyonları üzerine antrenmanını gerçekleştirdi.

MESUT YERİNE SERDAR ÜMİT

Cezalı olan Mesut dışında eksiği olmayan Kocaelispor’da teknik adam Selahaddin Dinçel’in Mesut’un yokluğunda merkez orta sahaya Serdar Ümit Deniz’i sürmesi bekleniyor. Dinçel’in 2-0 kazanılan Erbaa maçında değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözü ile bakılıyor. Öte yandan orta saha oyuncusu Serdar Ümit Deniz ve sağ bek Semih Karadeniz de kart sınırında bulunuyor.