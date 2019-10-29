Belediye Derince’de buruk bayram

3. Lig 2. Grup’ta Cizrespor deplasmanında aldığı 3-2’lik galibiyet ile 7 maçlık 3 puan hasretine son veren Belediye Derincespor’daTurgutluspor maçının hazırlıkları başladı. Antrenman öncesinde tüm takım saha ortasında bir araya gelerek Türk Bayrağımız ile Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndaşehit düşen Kocaeli Darıcalı Tahsin Sarıtosun’unfotoğrafını açtı.

GÜNTEPE: DUALARIMIZ MEHMETÇİLERİMİZ İLE

Buruk bir bayram geçirdiklerini ifade eden Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe “Belediye Derincespor olarak ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz. Vatanımızın bekası için göğsünü siper eden şehidimiz Tahsin Sarıtosun’ave tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyor, dualarımızın Suriye’de ve ülkenin dört bir tarafında vatanımızı koruyan kahraman Mehmetçiklerimize birlikte olduğunun bilinmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.