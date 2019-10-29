Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:04 TSİ- Spor G: Bugün 16:05 TSİ

İlimtepe Kullar’da Murat Son gönderildi

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden İlimtepe Kullarspor’da yönetim kurulu aldığı kararla teknik adam Murat Son ile yollarını ayırdı.

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden İlimtepe Kullarspor’da yönetim kurulu aldığı kararla teknik adam Murat Son ile yollarını ayırdı. Genç teknik adam Murat Son geride bıraktığımız sezon Kullar ekibini 1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e çıkarmış ve yönetim kurulu yeni sezonda da İlimtepe FK’nın yarışma hakkını alarak BAL’a yükselen Kullar ekibinin teknik adamında bir değişikliğe gitmemişti. Kırmızı Siyahlılar BAL’da oynadığı 6 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de yenilgi elde etti vetopladığı 10 puanla haftayı 7. sırada tamamladı.

KULLAR, ŞİMDİLİK ÇELİK YILMAZ’A EMANET

İzmirspor yenilgisinin ardından yolların ayrıldığı Murat Son’un yerine geçici bir süre ile İlimtepe Kullarspor’u Abdullah Çelikyılmaz çalıştıracak, kaleci antrenörü Sertan Saral da görevine devam edecek. Yeni teknik adam gelene kadar Kullar temsilcisi Çelikyılmaz ve Saral’a emanet edilecek. Kırmızı Siyahlılar pazar günü grubun güçlü takımlarından İstanbul Beşyüzevler ile deplasmanda karşılaşacak ve takımın başında Abdullah Çelikyılmaz olacak.

Bugün 16:04 TSİ - Spor

Muhabir Ali Köksal

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kullar’da ‘SON’ mask
Kullar’da ‘SON’
İzmit'te çifte bayram! 101-94 mask
İzmit'te çifte bayram! 101-94
Sadece 65 taraftara izin var mask
Sadece 65 taraftara izin var
Yelkenler Cumhuriyet Kupası İçin Açıldı mask
Yelkenler Cumhuriyet Kupası İçin Açıldı
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda sona gelindi mask
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda sona gelindi
İzciler “Barış uzak değil” dedi mask
İzciler “Barış uzak değil” dedi
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de denizin altında bulundu! mask
Kocaeli'de denizin altında bulundu!
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü mask
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü
27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda mask
27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda
Değiştirmek için son bir hafta! mask
Değiştirmek için son bir hafta!
Şehit ateşi Darıca’ya düştü mask
Şehit ateşi Darıca’ya düştü
Asker selamına tepki gösterdi! mask
Asker selamına tepki gösterdi!

GALERİ

8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor mask
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor
Vertigoya karşı tedbirinizi alın mask
Vertigoya karşı tedbirinizi alın
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor" mask
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor"
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün mask
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL