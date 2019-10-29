İlimtepe Kullar’da Murat Son gönderildi

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden İlimtepe Kullarspor’da yönetim kurulu aldığı kararla teknik adam Murat Son ile yollarını ayırdı. Genç teknik adam Murat Son geride bıraktığımız sezon Kullar ekibini 1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e çıkarmış ve yönetim kurulu yeni sezonda da İlimtepe FK’nın yarışma hakkını alarak BAL’a yükselen Kullar ekibinin teknik adamında bir değişikliğe gitmemişti. Kırmızı Siyahlılar BAL’da oynadığı 6 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de yenilgi elde etti vetopladığı 10 puanla haftayı 7. sırada tamamladı.

KULLAR, ŞİMDİLİK ÇELİK YILMAZ’A EMANET

İzmirspor yenilgisinin ardından yolların ayrıldığı Murat Son’un yerine geçici bir süre ile İlimtepe Kullarspor’u Abdullah Çelikyılmaz çalıştıracak, kaleci antrenörü Sertan Saral da görevine devam edecek. Yeni teknik adam gelene kadar Kullar temsilcisi Çelikyılmaz ve Saral’a emanet edilecek. Kırmızı Siyahlılar pazar günü grubun güçlü takımlarından İstanbul Beşyüzevler ile deplasmanda karşılaşacak ve takımın başında Abdullah Çelikyılmaz olacak.