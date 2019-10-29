Spor camiası Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı…

İlimizin başarılı spor adamlarından ve yıllarca Körfez ilçenin sportif vizyonunu geliştiren Metin Özkan, 9 yıldır organize ettiği halı saha maçlarına devam ediyor. Ekip bu haftayı da boş geçmezken maç öncesi saha ortasında açılan Türk Bayrağı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Metin Özkan “Ulusumuzu Cumhuriyet Bayramı kutlu mutlu olsun. TV’lerde de sıkça gösteriliyor. Gerçekten Cumhuriyet demek her şey demek. Cumhuriyet demek Vatan demek” ifadelerini kullandı.