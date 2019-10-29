Kocaeli’nin alt yapısı ile parlayan kulüplerinden İzmit Gençlerbirliği, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan kulüplerimiz arasında yer aldı. Kulüpten yapılan açıklamada “Ulu Önder MustafaKemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla, sevgiyle, minnetle, onurla ve gururla anıyor,ülkemizin ve Dünya’daki tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimiz ile kutluyoruz” denildi.
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Yengeçler Cumhuriyet’i kutladı
Kocaeli’nin alt yapısı ile parlayan kulüplerinden İzmit Gençlerbirliği, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan kulüplerimiz arasında yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz