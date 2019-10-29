Yengeçler Cumhuriyet’i kutladı

Kocaeli’nin alt yapısı ile parlayan kulüplerinden İzmit Gençlerbirliği, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan kulüplerimiz arasında yer aldı. Kulüpten yapılan açıklamada “Ulu Önder MustafaKemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla, sevgiyle, minnetle, onurla ve gururla anıyor,ülkemizin ve Dünya’daki tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimiz ile kutluyoruz” denildi.