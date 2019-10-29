Çayırova hakeme öfkeli!..

Maçı 55.dakikaya kadar 1-0 önde götüren yeşil-siyahlılar, hem Bağcılar taraftarının psikolojik baskısına maruz kaldı, hem de hakemin gazabına uğradı. Üzerinde bir tek Bağcılar forması eksik olan maçın Bursa bölgesi hakemi Ozan Yalçın, Bağcılar’a verdiği 2 uydurma penaltıyla Çayırovaspor’a yenilgiyi getirdi. Çayırovaspor’un Bağcılar deplasmanında adeta 3 puanı gasp edildi. Bağcılar Mahmutbey Stadı’ndaki karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkan yeşil-siyahlı ekip, 24.dakikada Ufuk Özbek’in attığı golle 1-0 öne geçti. Çayırova’nın iyi oyunuyla birlikte golü bulmasını hazmedemeyen Bağcılar taraftarları, yeşil-siyahlı oyunculara küfür ve tehditlerle psikolojik baskı uyguladı. Yaşanan olaylardan sonra maçın kontrolünü kaybeden hakem Ozan Yalçın, 35.dakikada Çayırovaspor’dan Arif Yılmaz’a yok yere kırmızı kart gösterdi. İlk yarı Çayırovaspor’un üstünlüğüyle sona ererken, ikinci yarıda ekibimiz adeta hakem tarafından doğrandı.

YEŞİLKAYA: YAZIKLAR OLSUN

Maçı 55.dakikaya kadar 1-0 önde götüren Çayırovaspor’a en sonunda ‘dur’ diyen hakem Ozan Yalçın, Bağcılar’a verdiği iki uydurma penaltı ile maça damgasını vurdu. 70. dakikada bu kez Ömer Şahin’i kırmızı kart ile oyundan atan Yalçın, kötü yönetimiyle Çayırova’ya yenilgiyi, Bağcılar’a ise altın tepside 3 puanı getirdi. Maçı 3-1 kaybeden Çayırovaspor’da Başkan Muhammet Yeşilkaya yaşadıkları ile ilgili olarak, “Bağcılar taraftarlarını ve yönetimini kınıyorum. Bize yapmadıklarını bırakmadılar. Hakem de bizi doğradı, 3 puanımızı gasp etti. Yazıklar olsun” dedi.