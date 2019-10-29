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‘Bilge’ Kaan, 8 yaptı!..

BAL temsilcimiz Gebzespor, 6.hafta maçında konuk ettiği Torbalı’yı 1-0 mağlup etti.
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BAL temsilcimiz Gebzespor, 6.hafta maçında konuk ettiği Torbalı’yı 1-0 mağlup etti. Gebzespor’un gol yükünü çeken tecrübeli forvet Kaan bu hafta da iş başındaydı. 30’uncu dakikada ağları gören Kaan Akar takımına galibiyeti getiren isim oldu.

KAAN 8 YAPTI…

Geçtiğimiz hafta içerisinde teknik direktör Tuncay Soyak ve 12 yöneticinin istifa etmesiyle çalkantılı günler geçiren Gebzespor, İzmir temsilcisi Torbalı karşısında deyim yerindeyse ilaç gibi galibiyet aldı. Yeni teknik patron Mehmet Mustafa Yorulmaz, Çayırovaspor karşısında kazanan kadroyu bozmazken, temsilcimiz Kaan Akar’ın 30. dakikada attığı golle 1-0 galip geldi. Tecrübeli forvet böylece gol sayısını 8’e çıkardı. Futbol olarak beklentileri veremese de bu sıkıntılı süreçte kazanmasını bilen mor-beyazlı ekip, puanını 12’ye yükselterek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Mor-Menekşeler bu hafta Sultangazispor'un konuğu olacak

BEŞYÜZEVLER YENİLDİ

BAL Ligi 10. Grup’ta puan kaybetmeyen tek takım Çiğli Belediyespor kaldı. 5’te 5 yapan Beşyüzevler, Yalova’ya 1-0 yenilerek ilk kez puan kaybı yaşarken, bu sonuca Gebzespor da sevindi. Sultangazi’yi 3-2 yenen Çiğli’nin şampiyonluk yarışında bir adım öne geçtiği haftada Bucaspor, Yalova Kadıköy ile 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk puanını elde etti. Diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı; Bağcılar-Çayırovaspor: 3-1, Küçükyalı Yelken-Atlas: 0-0, İlimtepe Kullar-İzmirspor: 2-3.

Bugün 16:11 TSİ - Spor

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