Bekirderespor’da ilginç bir sezon yaşanıyor. Geçen sene Süper Lig’e düşen, bu sene de yeniden üst lige çıkmak için çabalayan Bekirderespor’da hem başkan, hem kaptan ve futbolcu olan Sabri Yıldız, geçtiğimiz hafta Kocaeli futboluna damgasını vurdu. Altyapıda akademik çalışmalarıyla da dikkat çeken başkan Yıldız, Acısu Stadı’ndaki maçta, takımı zor duruma düşünce oyuna dahil oldu ve 2 gol birden atarak 4-1’lik galibiyette büyük katkı sağladı.
Bugün 16:12 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:13 TSİ
Bekirdere’nin sönmeyen ‘Yıldızı’
Bekirderespor’da ilginç bir sezon yaşanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz