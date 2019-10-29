Yavuzsporlu gençler Atatürk’ün izinde

Kentimizin önemli spor kulüplerinden biri olan ve son yıllarda alt yapıdaki başarılarıyla dikkat çeken Derince temsilcisi Yavuzspor, Cumhuriyet Bayramı’nı tesislerde kutladı. Antrenörler Fatih Erdinç ve Savaş Küçükhasanoğlu ile minikler asker selamı vererek hem şehitlerini andı, hem de Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhuna dua etti. Bu arada Cumhuriyet Bayramı da kutlandı.