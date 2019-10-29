Kentimizin önemli spor kulüplerinden biri olan ve son yıllarda alt yapıdaki başarılarıyla dikkat çeken Derince temsilcisi Yavuzspor, Cumhuriyet Bayramı’nı tesislerde kutladı. Antrenörler Fatih Erdinç ve Savaş Küçükhasanoğlu ile minikler asker selamı vererek hem şehitlerini andı, hem de Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhuna dua etti. Bu arada Cumhuriyet Bayramı da kutlandı.
Bugün 16:12 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:15 TSİ
Yavuzsporlu gençler Atatürk’ün izinde
Kentimizin önemli spor kulüplerinden biri olan ve son yıllarda alt yapıdaki başarılarıyla dikkat çeken Derince temsilcisi Yavuzspor, Cumhuriyet Bayramı’nı tesislerde kutladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz