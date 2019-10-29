Direkten döndük!..

İzmit Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Adana Basketbol arasında İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maç öncesinde küçük çaplı bir kriz yaşandı. Nemden ötürü tavandan akan su parke ile temas etti. Maç öncesinde durumu tespit eden yetkililer suyun kesilmemesi nedeni ile maçın oynanmama ihtimali üzerinde durdu. Bir ara “Bu şekilde maçı oynatamayız” denildi. Gençlik Spor personeli parkeyi temizlese de maç içinde de su akmaya devam etti ve gerek mola anlarında gerekse de periyod sonlarında temizlik yapılarak maç oynanabildi. Kısacası dün büyük bir skandalın eşiğinden dönüldü.