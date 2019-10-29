Don Willimas ortamı çok iyi buldu

Bu sezon WNBA finalisti olan ConnetticutSun’dan İzmit Belediye GSK’ya transfer olan CourtneyWillams’ın babası Don Willams, İzmit Belediye – Adana Basketbol maçını izleyenler arasındaydı. Kızının oynadığı ilk maçın kazanılması ile çok mutlu olduğunu belirten Baba Willams, İzmit’teki salon atmosferinin de oldukça etkileyici olduğunu ifade etti. Burada gördüğü ilgiden dolayı duyduğu memnuniyetini de dile getiren Don Willams takımın çok rahat üst sıraları zorlayacağını sözlerine ekledi.