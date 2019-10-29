Adana Basketbol galibiyetinin mutluluğunu yaşayan İzmit Belediye GSK’nın İzmitli sporcusu Özge Kavurmacıoğlu maç sonu konuşmasında “Evimizde ilk galibiyetimizi aldık, çok mutluyuz. Sahamızda kazandığımız maçlar bizim için çok önemli. Tribünden gelen destek bizim için çok anlamlıydı. Fatma başkanımızın sayesinde de daha çok istek var. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Öncelikle Fatma Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiç kırmıyor, en ufak bir isteğimizde hemen yanımızda” ifadelerini kullandı.
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Özge: Fatma başkanımız her zaman yanımızda
Adana Basketbol galibiyetinin mutluluğunu yaşayan İzmit Belediye GSK’nın İzmitli sporcusu Özge Kavurmacıoğlu maç sonu konuşmasında “Evimizde ilk galibiyetimizi aldık, çok mutluyuz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz