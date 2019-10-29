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Özge: Fatma başkanımız her zaman yanımızda

Adana Basketbol galibiyetinin mutluluğunu yaşayan İzmit Belediye GSK’nın İzmitli sporcusu Özge Kavurmacıoğlu maç sonu konuşmasında “Evimizde ilk galibiyetimizi aldık, çok mutluyuz.

Ahmet AKAY
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Adana Basketbol galibiyetinin mutluluğunu yaşayan İzmit Belediye GSK’nın İzmitli sporcusu Özge Kavurmacıoğlu maç sonu konuşmasında “Evimizde ilk galibiyetimizi aldık, çok mutluyuz. Sahamızda kazandığımız maçlar bizim için çok önemli. Tribünden gelen destek bizim için çok anlamlıydı. Fatma başkanımızın sayesinde de daha çok istek var. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Öncelikle Fatma Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiç kırmıyor, en ufak bir isteğimizde hemen yanımızda” ifadelerini kullandı.

Bugün 16:24 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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