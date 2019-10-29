Hasta olmasına karşın Adana maçına çıkan ve 15 sayılık da bir katkı sunan Gizem Yavuz, Adana Basketbol maçının ardından “Kazanmamız gereken bir maçtı. Sezona 3’te 3 başlamak istiyorduk ama ilk maçta talihsizlik oldu. Adana’yı devirdik, çok mutluyum. Kötü başladığımız maçı ikinci yarı daha iyi savunma yaparak ve tabi ki de seyircimizin desteğiyle kazanmasınız bildik. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bizleri destekleyen herkese teşekkür ederim” dedi.
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Gizem Yavuz: İkinci yarıda iyi savunma yaptık
Hasta olmasına karşın Adana maçına çıkan ve 15 sayılık da bir katkı sunan Gizem Yavuz, Adana Basketbol maçının ardından “Kazanmamız gereken bir maçtı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz