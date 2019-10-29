Akar büyük bir heyecan yaşadı

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediye – Adana Basketbol maçını İzmit Belediye GSK Başkanı Uğur Koştur ile birlikte izledi. Maç boyunca çok heyecanlı olduğu gözlenen Akar tabiri caizse hop oturdu, hop kalktı. Alınan galibiyetten ötürü takımı, teknik ekibi ve başkan Koştur’u kutlayan Akar, kulübün Süper Lig’de devam etmesindeki en önemli isim İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e de teşekkür etti.