CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediye – Adana Basketbol maçını İzmit Belediye GSK Başkanı Uğur Koştur ile birlikte izledi. Maç boyunca çok heyecanlı olduğu gözlenen Akar tabiri caizse hop oturdu, hop kalktı. Alınan galibiyetten ötürü takımı, teknik ekibi ve başkan Koştur’u kutlayan Akar, kulübün Süper Lig’de devam etmesindeki en önemli isim İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e de teşekkür etti.
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Akar büyük bir heyecan yaşadı
CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediye – Adana Basketbol maçını İzmit Belediye GSK Başkanı Uğur Koştur ile birlikte izledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz