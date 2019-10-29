Evet, farkındayız!..

“Engelsiz Bir Türkiye İçin Farkındalık Maratonu” Koşucuları, Kocaeli’ne de uğradı. Görkemli bir törenle karşılanan sporcular, unutulmaz bir gece yaşadı, yaşattı. Vali Aksoy kutsal bayrağımızı öperek teslim aldı, plaket verdi, gençleri bağrına bastı

İSTANBUL-TAKSİM’DEN İZMİT’E…

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde farklı engel gruplarından bireylerin katılımlarıyla İstanbul- Taksim’den başlayarak Kocaeli’ne varan “Engelsiz Bir Türkiye İçin Farkındalık Maratonu” koşucuları, Vali Hüseyin Aksoy tarafından Valilik Binası önünde karşılandı. Karşılama törenine Vali Aksoy’un yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Cemal Sofuoğlu, Vali Yardımcısı Ali Ada, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AKSOY’DAN DUYGUSAL KONUŞMA…

Vali Aksoy, “Değerli katılımcılar, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonluğunda “Engelsiz Bir Türkiye İçin Farkındalık Maratonu” başlamıştı ve İstanbul Taksim’den başlayan ve Ankara Anıtkabir’e kadar devam edecek olan maratonun Kocaeli ayağındayız. Bu anlamda maratona katılan, bu bayrağı İstanbul’dan alıp bize teslim eden bütün sporcularımıza, katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Engelsiz bir yaşam için her türlü çalışma, birçok kurum tarafından yerine getirilmektedir. Biz de Kocaeli Valiliği olarak, Engelli Veri tabanı projemizi hayata geçirdik. Kocaeli’nde hangi engel türlerinde kaç vatandaşımız var, bunun sayılarını ortaya çıkardık ve bir proje dahilinde çalışmaları ortaya koyuyoruz. Temel amacımız; vatandaşlarımızdan engelli olup devletin onlara sunduğu imkanlardan yararlanmayanlar varsa onları yararlandırmak ve belirli bir engel grubunun bir bölgede yoğunlaşması gibi bir tespitimiz olursa onun nedenleri üzerinde sorgulama ve çalışma yapma gibi birçok hedefi ortaya koyan çalışmayı biz Kocaeli olarak hayata geçirdik” dedi.

İLİMİZDE 60 ENGELLİ SPOR KULÜBÜMÜZDE 1467 SPORCU FAALİYET YÜRÜTMEKTEDİR

Vali Aksoy şu bilgileri verdi: Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün koordinasyonluğunda engellere yönelik yürütülen birçok çalışma var. İlimizde 60 engelli spor kulübü var. Bu 60 engelli spor kulübünde 1467 sporcu faaliyet yürütmektedir. Bu sporcuların bir kısmı ulusal ve uluslar arası alanda derece yapan, madalya alan sporcularımızdır. Onlara emek veren, katkı sunan hocalarına, ailelerine ve bütün sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Engelsiz Bir Türkiye İçin bugünkü organizasyonu da önemsiyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bayrağı buraya kadar taşıyan sporcularımızı kutluyorum.